طالباني: الكرد لم يطلبوا من علاوي تغيير اسماء مرشحي الكابينة الحكومية

2020/02/29 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الا طالباني، اليوم السبت، ان “الكرد الكرد لم يطلبوا من علاوي تغيير أسماء مرشحي الكابينة الحكومية”.وقالت طالباني، في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “علاوي اجتمع مساء ليلة الجمعة مع بعض القيادات السياسية، وطلب وقتا ليقوم بالتعديل على مرشحي كابينته الوزارية”.واضافت، ان “علاوي أدرك ان اكمال […]

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