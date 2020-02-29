فلسطين.. هيئة مسيرات العودة تدعو لاشتباك مفتوح مع قوات الاحتلال

2020/02/29 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة إلى الاشتباك المفتوح مع الاحتلال “الاسرائيلي” للتصدى لجرائمه على الارض ولمواجهة صفقة القرن.الهيئة وفي بيان صحفي، أكدت أنها “تدرك خطورة المرحلة وتعقيداتها نتيجة مواصلة العدو الصهيوني لجرائمه على الأرض، واستمرار الاندفاعة الامريكية لتصفية حقوق الفلسطينيين عبر صفقة القرن والتي تستهدف الهوية والوجود الفلسطيني.وأضافت “نحن على ثقة بقدرة شعبنا […]

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