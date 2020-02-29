الوطنية النيابية ترفض التصويت لحكومة علاوي وتوضح السبب

2020/02/29 | 23:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جدد رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، اليوم السبت، موقف الائتلاف الرافض لمنح الثقة لحكومة رئيس وزراءالمكلف ، مؤكداً ان الطريقة التي جاء بها هي ذات الطريقة التي تم فيها اختيار الحكومة المستقيلة .





واضاف الشمري في بيان صحفي، تلقته "الغد برس"، ان "عدم اشراك القوى الوطنية وتهميش المتظاهرين يُفقد اي حكومة مُكلفة الشرعية الشعبية ويعوق اي أملٍ بنجاحها".

واكد الشمري ان "الوطنية لن تمنح هذه الحكومة الثقة لما تقدم أولاً ولخلو برنامجها من موعد ثابت للانتخابات المبكرة او اي اشارة لمطالب المتظاهرين السلميين او محاكمة قتلتهم والمعتدين عليها، فضلاً عن جملة ملفات وطنية أخرى".

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