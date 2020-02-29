تركيا توقف الرحلات الجوية والبرية مع العراق بسبب فيروس كورونا

2020/02/29 | 23:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن بلاده أوقفت الرحلات من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية تحسباً لانتشار فيروس كورونا الجديد.

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