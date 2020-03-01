القوى الكردية تجتمع في بغداد لتحديد مصير مشاركتها بجلسة منح الثقة

2020/03/01 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حاجي رشيد، عن اجتماع القوى الكردية في بغداد لتحديد مصير مشاركتها في جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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