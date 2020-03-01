تربية الديوانية تقتصر الدوام على المدراء ورؤساء الأقسام

2020/03/01 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية الديوانية، اقتصار الدوام في مديريتها على المدير العام والمعاونين ورؤساء الأقسام.

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