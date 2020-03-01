سمير حنا خمورو - توقيع اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة وطالبان بعد 18 عامًا من الحرب، ينص على سحب القوات الاميركية من أفغانستان

2020/03/01 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو وقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاقًا تاريخيًا يوم السبت 29 أيلول/ فبراير في الدوحة، قطر، والذي سيتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في غضون 14 شهرًا بعد ثمانية عشر عامًا من الحرب على الاراضي الأفغانية - والبدء بمفاوضات سلام.وتعتبر أطول حرب بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية - وينص الاتفاق على فتح مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية.وقبل أسبوع من التوقيع على الاتفاقية، أتفق الطرفان على "ا......

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