مهند البراك - التغيير على طريقة اللاتغيير !

2020/03/01 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك فيما تتصاعد انتفاضة تشرين البطولية رغم انواع المواجهات الدموية و الارهابية المتفننة، تسير اجهزة الحكم الذي استلمته الميليشيات المسلحة من الاحزاب و الكتل الاسلاموية (الشيعية) الحاكمة التي صار قسم منها يعارض الاجراءات الجارية .حتى صارت الميليشيات و صراعاتها بينها هي الحاكمة الفعلية.ترى اوساط تزداد اتساعاً، بأن مايقوم به المكلّف السيد محمد علاوي، لم يخرج عن اطار المعادلة التحاصصية القائمة، رغ......

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