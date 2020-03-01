30 فرقة جوالة للتوعية من مخاطر “كورونا” في ديالى

2020/03/01 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، عن نشر 30 فرقة جوالة للتوعية بمخاطر فايروس كورونا في الارياف.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لوكالة محلية اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “دائرته نشرت اكثر من 30 فرقة طبية جوالة في الارياف داخل الاقضية والنواحي ضمن حدود ديالى موزعة على 5 قطاعات صحية رئيسية […]

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