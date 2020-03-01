البيشمركة تنتشر في مواقع جديدة عند حدود قضاء كفري

2020/03/01 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتشرت قوات البيشمركة التابعة لحكومة اقليم كوردستان يوم السبت في مواقع عسكرية جديدة بمنطقة داودة وحدود قضاء كفري ضمن مساعي تضييق الخناق على تحركات مسلحي داعش.

وقال قائد محور قره تبه – حمرين لقوات البيشمركة مردان جاوشين، في تصريح صحفي اطلعت عليه شفق نيوز، إن المواقع العسكرية أقيمت من أجل التضييق على تحركات داعش وحماية أهالي المنطقة.

وبين جاوشين أن داعش يشكل الآن خطراً داهماً على حياة الناس في المنطقة، وإذا لم يتم منعه فانه سيعيد تنظيم صفوفه بشكل كامل من جديد.

وتتميز تلك المناطق بمراعيها الواسعة لتربية الأغنام وغيرها من المواشي، وهي جزء من المنطقة الفارغة أمنياً بين قوات البيشمركة والقوات العراقية.

وقال جاوشين أن أصحاب المواشي لا يتمكنون من الوصول إلى تلك المراعي خشية استهدافهم من قبل مسلحي داعش.

وبعد احداث 16 تشرين الاول 2017 اصبحت المناطق المتنازع عليها من اكثر المناطق خطورة في العراق، وذلك بسبب التحركات والأعمال الإرهابية التي يقترفها داعش ضد الاهالي والقوات الامنية.

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