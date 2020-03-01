إردوغان: طلبت من بوتين أن يتنحى جانباً ويتركنا نواجه الأسد

2020/03/01 | 00:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي، رجب طيب #إردوغان، على أنه طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تتنحى روسيا جانباً، وتفتح المجال أمام تركيا لمواجهة الجيش السوري.وزعم الرئيس التركي، إنه قال

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