نداء من وزارة الصحة والبيئة إلى كافة أبناء الشعب العراقي

2020/03/01 | 00:18 - المصدر: وزارة الصحة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو الوزارة كافة أبناءالشعب العراقي الى الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها حمايةً للجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجدّ خصوصاً بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات والعمل مستمر لمتابعة الملامسين والتأكد من خلوهم من العدوى.

وفي الوقت الذي وقفت فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة المختلفة لأداء واجبها في تقديم كافة الخدمات العلاجية لجرحى المتظاهرين والقوات الأمنية منذ بدء التظاهرات في أواخر العام الماضي ولغاية الوقت الحالي وفي مختلف مناطق العراق؛ تدعو الوزارة ومن منطلق المصلحة الصحية العامة كافة أبناء الشعب العراقي إلى الامتناع عن التجمع في أي مكان حمايةً للمجتمع حيث دعت جميع المراجع الدينية والمؤسسات الصحية والعلمية العالمية والإقليمية والمحلية إلى تطبيق هذه الإجراءات حمايةً للجميع من حدوث حالة تفشي وبائي -لا سمح الله- وتهيب الوزارة بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية التأريخية والوطنية وإجراء اللازم لحماية عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفق الله الجميع لما فيه الخير والسلامة

وزارة الصحة والبيئة

٢٩ شباط ٢٠٢٠

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