مصدر: اصابة ضابط بهجوم إرهابي شمال شرقي ديالى

2020/03/01 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب ضابط بجروح في محافظة ديالى، اليوم السبت، بهجوم ارهابي شمال شرق ديالى.وقال مصدر لـ”العهد نيوز”، ان “ارهابيين استهدفوا عقيدا بالشرطة قرب منزله في اطراف منطقة الهارونية شمال شرق بعقوبة”.واضاف، ان “الضابط يعمل ضمن وحدات حماية المنشآت”، مبينا ان “القوات الامنية فرضت اجراءات مشددة في محيط موقع الحادث”.انتهى..م.ر

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