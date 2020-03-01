قانوني: المدة الدستورية اوجبت على رئيس الوزراء تقديم كابينته خلال 30 يوما

2020/03/01 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني، مصدق عادل، امس السبت، ان “المدة الدستورية اكدت على الفترة الزمينة المكونة من 30 يوما والتي يجب فيها ان يقدم علاوي كابينته الوزارية”.وقال عادل في تصريح لـ”العهد”، ان “علاوي قدم كابينته ضمن المدة الدستورية وبإمكان البرلمان ان يؤخر تمرير الكابينة وهو غير ملزم بتلك المدة”.واضاف، ان “حكومة علاوي تعتبر مشكلة […]

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