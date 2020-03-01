الحكمة: علاوي جعل المفاوضات والحوارات محصورة في شخصه

2020/03/01 | 00:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو تيار الحكمة، ايسر الجابري، اليوم السبت، ان “الحوارات الأخيرة بين علاوي والقوى السنية والكردية لا احد يعرف ما الذي دار فيها وحجم التنازلات التي حدثت”.واضاف، الجابري في تصريح لـ”العهد”، ان “علاوي اذا تنازل للقوى السنية او الكردية فهو بذلك يتخلى عن تعهداته”، مبينا، انه “سيكون للحكمة موقف مغاير بعد بيان تلك الحوارات […]

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