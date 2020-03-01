2020/03/01 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، نداء إلى الشعب العراقي.

ودعت الوزارة في بيان، "أبناء الشعب العراقي الى الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها حمايةً للجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجدّ خصوصاً بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات والعمل مستمر لمتابعة الملامسين والتأكد من خلوهم من العدوى".

واضافت، انه "في الوقت الذي وقفت فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة المختلفة لأداء واجبها في تقديم كافة الخدمات العلاجية لجرحى المتظاهرين والقوات الأمنية منذ بدء التظاهرات في أواخر العام الماضي ولغاية الوقت الحالي وفي مختلف مناطق العراق".

وتابعت الوزارة انه "من منطلق المصلحة الصحية العامة تدعو أبناء الشعب العراقي إلى الامتناع عن التجمع في أي مكان حمايةً للمجتمع حيث دعت جميع المراجع الدينية والمؤسسات الصحية والعلمية العالمية والإقليمية والمحلية إلى تطبيق هذه الإجراءات حمايةً للجميع من حدوث حالة تفشي وبائي".

وتهيب الوزارة بـ "الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية التأريخية والوطنية وإجراء اللازم لحماية عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم".

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، إيقاف الرحلات الجوية والبرية مع العراق مؤقتاً.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تصريح صحفي، إن "بلاده أوقفت الرحلات من وإلى إيطاليا والعراق وكوريا الجنوبية تحسباً لانتشار فير

بغداد اليوم _ بغداد

رجح النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم السبت، التصويت على كابينة المكلف محمد توفيق علاوي بجلسة يوم غد الأحد، فيما أكد وجود بوادر لحل الخلافات والاختلافات باجماع وطني.

وقال حنين قدو، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم – خاص

كشف النائب عن الديمقراطي الكردستاني، أحمد الصفار، السبت (29 شباط 2020)، عن مصير المفاوضات مع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والحضور بجلسة البرلمان ليوم غد للتصويت عليها.

وقال الصفار لـ(

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الصحة توجه نداءً الى الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الصحة توجه نداءً الى الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).