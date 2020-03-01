كورونا.. فرنسا تعلن عن تعافي 12 مصابا وموت اثنين من أصل 73

2020/03/01 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم السبت تسجيل 73 إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد...





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