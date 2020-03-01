نداء للشعب العراقي من وزارة الصحة

2020/03/01 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة ) ….وجهت وزارة الصحة نداء الى الشعب العراقي، فيما دعت الجميع الى تطبيق اجراءات الحماية لمنع انتشار فايروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) ” نوجه نداء الى الشعب العراقي بضرورة الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها حمايةً للجميع […]

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