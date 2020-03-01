ماذا تعرف عن الجيل الجديد من اجهزة ipad؟

2020/03/01 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تتعلق ببعض التقنيات الجديدة والميزات التي سيحصل عليها الجيل الجديد من أجهزة iPad.وتبعا للتسريبات فإن آبل عازمة هذا العام على إطلاق سلسلة جديدة من حواسب iPad اللوحية، أبرزها سيكون حاسب iPad Pro.ومن غير المتوقع أن يحصل الحاسب المذكور على تغيرات رئيسية من حيث التصميم والمظهر مقارنة بحواسب […]

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