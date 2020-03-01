في نداء مستعجل.. الصحة: يا أبناء الشعب العراقي حافظوا على الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة بمنع التجمعات

2020/03/01 | 00:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاحد، نداء إلى الشعب العراقي بشان منع التجمع والتجمهر.ودعت الوزارة في بيان، تلقته “العهد نيوز”، ياأبناء “الشعب العراقي الى الإلتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها حمايةً للجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجدّ خصوصاً بعد تسجيل […]

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