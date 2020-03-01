ترامب مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا “إذا طلبوا”

2020/03/01 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوكسون هيل (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه مستعد لمساعدة الإيرانيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد إذا طلبوا ذلك.وقال ترامب في الاجتماع السنوي الكبير للمحافظين في ضاحية واشنطن “إذا كنا نستطيع مساعدة الإيرانيين في هذه المسألة، فنحن على استعداد بالتأكيد للقيام بذلك (…) الشيء الوحيد الذي يتعين عليهم […]

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