ترامب: مستعدون لمساعدة إيران على مواجهة كورونا


ترامب: مستعدون لمساعدة إيران على مواجهة كورونا
2020/03/01 | 00:58 - المصدر: موازين
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