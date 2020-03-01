الفتح: تأجيل الجلسة بطلب من علاوي يؤكد انه مستعد لتقديم تنازلات

2020/03/01 | 01:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس، امس السبت، انه “على علاوي ان لا يكيل بمكيالين”، مبينا، ان “علاوي اعتمد التوازن الوطني في حكومته باستثناء الشبك والايزيدية”.وقال عباس في تصريح لـ”العهد”، ان “تأجيل الجلسة بطلب من علاوي يؤكد انه مستعد لتقديم تنازلات”، مضيفا، ان “الفتح لديه ملاحظات على بعض الوزراء”، مبينا، ان “تحالف الفتح […]

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