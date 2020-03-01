ترامب يعتزم نشر باتريوت في تركيا

2020/03/01 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الأميركي ترامب مع نظيره التركي أردوغان، امس السبت، قضية إرسال صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى تركيا.وذكرت وكالة “الأناضول”، أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قضية إرسال صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى تركيا، والوضع في سوريا.وكان وزير الخارجية التركي خلوصي أكار أكد أن أنقرة طلبت من […]

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