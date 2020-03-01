ليفربول يتذوق الخسارة لأول مرة أمام واتفورد

2020/03/01 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر واتفورد مفاجأة من العيار الثقيل، وألحق الهزيمة الأولى بضيفه المتصدر ليفربول، بفوزه عليه 3-0 مساء السبت، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وتوج اسماعيلا سار نفسه بطلا للمباراة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 54 و60، وأضاف تروي ديني الهدف الثالث في الدقيقة 72.وهذه أول هزيمة للفريق الأحمر في الدوري الإنجليزي […]

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