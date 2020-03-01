دخول أعداد كبيرة إلى ساحة التحرير

2020/03/01 | 01:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أشار موفد وكالة أين الإخبارية في ساحة التحرير إلى دخول أعداد كبيرة من المتظاهرين القادمين من عدد من المحافظات الى الساحة، وذكر إلى أن المتظاهرين الواصلين الآن اغلبهم من محافظات ذي قار وواسط ومحافظة بابلحيث أكد إلى أن توافد المتظاهرين جاء تلبية للحملة التي أطلقها الدكتور والنشاط عن محافظة ذي قار علاء الركابي والتي ايدها العديد من النشطاء والمتظاهرين، وكان الركابي قد أطلق على هذه الحملة تسمية مهلة الشهداء والتي دعا فيها إلى التظاهر في جانب الكرخ في بغداد وبالقرب من المنطقة الخضراء،

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