حشود المتظاهرين

2020/03/01 | 01:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتنتظر 5 ساحات في مناطق حيوية من العاصمة بغداد، حشودًا احتجاجية من 8 محافظات في وسط وجنوب العراق، في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى الضغط من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

حدد الركابي 5 ساحات في بغداد كموقع مخصص للمتظاهرين القادمين من المحافظات

وحدد الناشط في تظاهرات محافظة ذي قار، الصيدلاني علاء الركابي، يوم السبت 29 شباط/فبراير، مواقع التظاهرات، وفق المبادرة التي أطلقها في وقت سابق.

وقال الركابي في رسالة وجهها إلى المتظاهرين، إن "تجمع المتظاهرين من محافظة ذي قار، صباح الأحد 1 آذار/مارس، في العلاوي قرب مكتب رئيس الوزراء، وفي ساحة دمشق لمتظاهري محافظة بابل وكربلاء والنجف، وساحة الفارس العربي لمتظاهري محافظة واسط وميسان، وفي ساحة قحطان لمتظاهري محافظة الديوانية المثنى".

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وأضاف، أن "اختيار مواقع التظاهر، أخذ بعين الاعتبار الابتعاد عن القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء تجنبًا لأي احتكاك ومنعًا لأي إصابات".

فيما تضمنت الرسالة دعوة ضمنية إلى أبناء العاصمة بغداد للانضمام، إلى متظاهري المحافظات في أي ساحة من الساحات المحددة.

وأكد الركابي أن "التظاهرة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا وتنتهي الساعة الثالثة عصرًا، مشددًا على ضرورة "الالتزام بالسلمية وأقصى درجات ضبط النفس مهما قد يحصل من استفزاز من قبل أي جهة سواء في الطريق أو في مكان التظاهرة".

كما دعا الناشط، إلى التأكد من أن "الجميع يحمل هويته وتفتيش الجميع لضمان عدم وجود أي مندس قد يحمل سلاحًا ما، وتسجيل أسماء جميع الركاب في ورقة تخص كل باص".

ودعا أيضًا، إلى "الالتزام بالتواجد فقط ضمن الساحة المحددة لكل محافظة، بعد أن تم إبلاغ قيادة عمليات بغداد بها من أجل أن يقوموا بواجبهم الوطني بتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين".

ووفقًا لناشطين، فإن التظاهرات ستحمل مطالب موحدة على رأسها رفض المرشح لرئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي، وإكمال قانون الانتخابات والجداول المرفقة للدوائر الانتخابية المتعددة، فضلًا عن تحديد موعد لحل البرلمان وإجراء الانتخابات بأشراف الأمم المتحدة.

شدد الركابي على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات التي تستمر لسبع ساعات وحذر من المندسين

كما سستضمن المطالب إجراءات جادة من قبل السلطات القضائية تجاه "قتلة المتظاهرين ومن أعطى الأوامر بالقتل والقمع"، وتفعيل دور المحكمة الاتحادية في أسرع وقت ممكن .

وأظهرت صور رصدها "ألترا عراق"، انطلاق عشرات الباصات التي تحمل متظاهرين من المحافظات صوب العاصمة بغداد، والتي من المرجح وصولها خلال الساعات القليلة القادمة.

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