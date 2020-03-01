أمير قطر : مستعدون لدعم إيران لمحاربة كورونا

2020/03/01 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإيران لمكافحة فيروس كورونا.جاء ذلك خلال اتصال بين أمير قطر والرئيس الإيراني حسن روحاني، حسب وكالة الأنباء القطرية.كما أعرب آل ثاني عن تضامن الدوحة مع طهران جراء إصابة المئات في إيران بالفيروس.من ناحية […]

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