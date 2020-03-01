وصول مقتدى الصدر الى بغداد

2020/03/01 | 01:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الى العاصمة بغداد، جاء ذلك قبل عقد جلسة البرلمان المزعم عقدها اليوم الاحد.

وقال مصدر مطلع لـ"الغد برس"، ان "مقتدى الصدر وصل الى بغداد اليوم، قبل عقد جلسة مجلس النواب، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

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