غداً.. انطلاق الجولة الرابعة لدوري الصالات

2020/03/01 | 01:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

تنطلقُ الجولةُ الرابعةُ من المرحلة الاولى لمنافسات دوري خماسي الكرة (الصالات) غدا الاثنين باقامة 8 مباريات.

وضمن المجموعة الاولى يلعب شهربان امام نفط الوسط الطامح لمواصلة نتائجه المميزة في المسابقة ويستضيف مصافي الجنوب منافسه الجنوب، وتحتضن قاعة الشباب لقاء الجنسية وغاز الشمال، ويخوض مصافي الوسط مباراة صعبة عندما يواجه الشرطة.

وفي المجموعة الثانية يحل نفط الجنوب ضيفا على الجيش ويشد امانة بغداد الرحال الى محافظة السماوة من اجل ملاقاة نادي اوروك، وستكون قاعة البطحاء مسرحا لمواجهة بلدية الناصرية والميناء، ويدخل غاز الجنوب مباراته امام الحشد بحثا عن تحقيق نتيجة ايجابية.

واعلنت لجنة المسابقات قائمة اللاعبين الغائبين عن الدور الرابع بداعي الحرمان وتألفت من محمد ناصر صفري (الشرطة) وياسر علي (بلدية الناصرية)، بسبب حصولهما على بطاقتين صفراوين، فضلا عن منتظر طالب من اوروك بعد تلقيه الكارت الاحمر في الجولة السابقة.

ويتصدر نفط الوسط لائحة ترتيب المجموعة الاولى برصيد (9 نقاط)، ويحتل شهربان المركز الثاني بـ(7 نقاط)، ويتواجد الشرطة بالمرتبة الثالثة بـ(6 نقاط)، متفوقا على مصافي الوسط الرابع بفارق نقطة واحدة، ويمتلك الجنوب (4 نقاط) وضعته خامسا، وجمع الجنسية صاحب المركز السادس (3 نقاط من 3 مباريات)، بينما يسعى مصافى الجنوب السابع وغاز الشمال الثامن لحصد اول نقطة لهما في المسابقة.ويتربع الجيش على قمة المجموعة الثانية بـ(9 نقاط)، تاركا اندية الميناء وغاز الجنوب ونفط الجنوب في صراع من اجل الانفراد بالمركز الثاني اذ يمتلك كل منهم (6 نقاط)، ويأتي الحشد خامسا برصيد (3 نقاط) متفوقا على امانة بغداد بفارق الاهداف، بينما يتواجد بلدية الناصرية واوروك في المرتبتين السابعة والثامنة تواليا من دون رصيد.

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