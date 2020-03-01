إطلاق رحلات طيران أسبوعية بين دمشق وحلب

2020/03/01 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل السورية عن تسيير رحلات جوية أسبوعية “دمشق-حلب-دمشق” ابتداء من يوم الجمعة المقبل (6 مارس) على متن الخطوط الجوية السورية.وبين مدير الشؤون التجارية والتسويق في الخطوط الجوية السورية لؤي الحسن أنه وبعد افتتاح مطار حلب الدولي، وقد أصبحت حركة الهبوط والإقلاع آمنة سيتم مبدئيا تسيير رحلة جوية أسبوعية إلى حلب مع إمكانية […]

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