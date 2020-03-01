علماء: الانفجار العظيم حدث نتيجة ثقب أسود

2020/03/01 | 01:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الفلك أن الانفجار العظيم الذي يعتقد أنه مرتبط بنشأة الكون، ناتج عن ثقب أسود هائل الحجم.ونقل موقع مجلة الفيزياء الفلكية الامريكية، ان “الانفجار كان هائلا لدرجة أنه تسبب في فوهة في الغاز الساخن، ربما احتوت على ما يعادل 15 مجرات بقدر مجرتنا درب التبانة وفقا لكبير الباحثين سيمونا جياكينتوتشي، من مختبر أبحاث […]

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