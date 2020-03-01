فاطمة رضا - قطــر النــازية

2020/03/01 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_رضا إذا كنت لازلت تظن أن هناك حربآ بين قطر والمملكة السعودية فبحق الشيطان لاتتكلم بهذا الحديث إلا أمام شخص مجنون فالعقلاء لايصدقون هذا الخازوق..يتمحور الحب والبغض والعلاقات لأي مجتمع إنساني أو لأي دولة أو منظومة علئ عدد من العوامل , العامل الرئيسي هو حجم القناعة النفسية أو التفاصيل الجذرية للمفهوم العام (الحب), فالحب والبغض في السياسة لايكون كما هو الحال في غيره, قطر والتي لاتحتوي علئ أي سجون سياس......

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