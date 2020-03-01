2020/03/01 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي اليوم، ندوة الفلسفة والموسيقى في مركز الدارسات الفلسفية بكلية الآدب جامعة القاهرة.لما كنت مبعوثا للتفرغ العلمي بجامعة القاهرة فقد حرصت أن أستفيد من هذه الإجازة للاستزادة من فعاليات الفكر والثقافة المتاحة في الجامعة وخارجها.وحينما قرأت إعلان مركز الدارسات الفلسفية بكلية الآدب عن ندوة العلاقة بين الفلسفة والموسيقى يتحدث فيها فيلسوف وفنان هما؛ الدكتور كرم عباس والفنان المنشد علي البلهاوي.ذهبت مدف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - ملاحظات عابرة من وحي ندوة الفلسفة والموسيقى بجامعة القاهرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - ملاحظات عابرة من وحي ندوة الفلسفة والموسيقى بجامعة القاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).