2020/03/01 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي أولا_ التخطيط للازماتالتخطيط عماد متطلبات الحياة بكل جوانبها خاصة في عصر المعلومة وعصر المناهج، فكلما أدرك الإنسان حاجة للوصول إلى هدف عليه أن يستحضر مفهوم التخطيط بأي صيغة من صيغها بدأ من المبسط وصولا إلى التخطيط المركب والمتشابك وتبعا لأهمية الهدف والنتيجة، في عالم الأزمات لا تنشأ أزمة من تلقاء نفسها إلا في حالة الإهمال والفوضى واللا معرفة، وتلك المفاهيم أيضا لا تولد إلا من خلال تخطيط مسبق ل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح10) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح10) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).