كركوك تقرر جعل الدوام الرسمي في دوائرها 50 بالمئة

2020/03/01 | 01:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محافظة كركوك، ان يكون نسبة الدوام في دوائرها 50% كاجراء احترازي من فيروس كورونا.وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “وفقا لتقارير الصحة ورؤيتها تقرر ان يكون الدوام بنسبه ٥٠٪ مع الالتزام للموظفين بأستخدام الكمامات والكفوف والتعقيم ووسائل الوقاية الصحية”.واضاف ان “مدراء الدوائر يتولون تنظيم عمل […]

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