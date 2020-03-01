هل يقتل الصيف فيروس كورونا؟

2020/03/01 | 02:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتلاشى موسم الإنفونزا بشكل عام في شهري مارس وأبريل، مع اقتراب موسم الصيف، فهل يقضي الصيف على فيروس كورونا الجديد؟|..آراء العلماء المختصين قد تساعدنا بالوصول للإجابة.

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