خولي يستخدم نفوذه للضغط على مديحة الحمداني

2020/03/01 | 02:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لم تمرّ أيام طويلة على فضح مديحة الحمداني الممثل السوري قصي خولي بتهمة عدم الاهتمام بها وبطفله فارس العميد، حتى غابت الزوجة عن الإعلام.وبحسب ما نقلت مجلة “نواعم”، فإن ضغوطاً عديدة تلقّتها مديحة للتوقف عن الهجوم عن زوجها، خصوصاً أنه حتى الساعة كانت جميع ردوده ضمن برامج تلفزيونية فقط وهي تُعدّ ردوداً […]

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