فيديو حفل زفاف شابين مثليين يثير غضب الجزائرين

2020/03/01 | 02:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، بالمشاعر الغاضبة والانفعال من مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، لشابين مثليين يلعنان زواجهما في فيديو لايف.حيث ظهر في مقطع الفيديو الشابان وهما يرتديان ملابس الزفاف، أحدهم يرتدي بذلة سوداء والآخر يتقن دور العروس ويرتدي فستاناً أبيض، وطلّا على متابعيهم للإعلان عن زواجهما.أثار هذا […]

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