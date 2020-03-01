هذه الأطعمة تزيد فرصة الإخصاب

2020/03/01 | 03:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /التغذية الصحية والمتوازنة أحد عوامل التخطيط الجيد لحمل صحي يلبي احتياجات النمو لدى الجنين.وتتضمن المغذيات الرئيسية خلال مرحلة الاستعداد للحمل: حمض الفوليك، والكالسيوم، واليود، والحديد، والأحماض الدهنية.ويمكنك الحصول على هذه المغذيات عن طريق أكل أطعمة الخضروات والفواكه وتقليل السكريات والوجبات المصنّعة.وتنصح التوصيات الطبية بتناول الأطعمة التالية لزيادة فرص الإخصاب: الحمّص.[…]

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