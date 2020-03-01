2020/03/01 | 03:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت مؤسسة القلب الألمانية إن داء السكري يهدد صحة القلب؛ حيث يتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل مزمن في الإصابة بقصور القلب وأمراض القلب التاجية والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.وأوضحت المؤسسة أن أعراض الأزمة القلبية تتمثل في ضيق التنفس وآلام الصدر الشديدة والعرق البارد، بينما تتمثل أعراض السكتة الدماغية في الشلل النصفي واضطرابات الرؤية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السكري يهدد صحة قلبك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السكري يهدد صحة قلبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).