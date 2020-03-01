الكشف عن موقف جوارديولا من العودة لبرشلونة

2020/03/01 | 03:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن مفاجأة مدوية، بعدما كشفت عن سر منع جواردويولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، من العودة لتولي المهمة الفنية لفريق برشلونة.

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