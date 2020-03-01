تناول هذه الأطعمة لتستعيد رشاقتك قبل الصيف

2020/03/01 | 03:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون من أفضل طرق إنقاص الوزن واستعادة الرشاقة.فالأيض أو التمثيل الغذائي النشط يساعد الجسم على التخلص من النفايات والإحساس بالتحسن والنشاط، وتوجد أطعمة تدفع عملية التمثيل الغذائي إلى الأمام، ويمكنك من خلال تناولها البدء في استعادة الرشاقة من الآن استعداداً للصيف.* الفلفل الأحمر الحريف ومسحوقه المجفّف (الشطة) […]

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