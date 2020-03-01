العلاقة بين السمنة والشيخوخة المبكرة

2020/03/01 | 04:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استنتج علماء كنديون من خلال 200 دراسة علمية مكرسة لتأثير الوزن الزائد في تطور الأمراض والحالة الصحية، واتضح لهم أن السمنة هي عامل يسرع في الشيخوخة.وتفيد مجلة Obesity Reviews، بأنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، زهاء 1،9 مليار إنسان بالغ و380 مليون طفل يعانون من الوزن الزائد والسمنة.وهذا يعني تضاعف عدد البالغين […]

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