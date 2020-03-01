اكتشاف قمر جديد

2020/03/01 | 04:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت الجاذبية الخاصة بكوكب الأرض كويكبا صغيرا وضمته إلى الأقمار التي تدور حولها، ليستقر على مدار ثابت بشكل مؤقت.

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