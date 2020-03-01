2020/03/01 | 04:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة، أن شخصاً واحداً من بين كل سبعة أشخاص يصدر أصوات شخير مرتفعة أثناء النوم ليلاً بشكل يزيد من ضغط الدم لدى الشريك بشكل ملحوظ.وقد أجريت الدراسة على 162 شخصاً يصدرون أصوات شخير مرتفعة، حيث تم فحصهم، وتبين بأن مستويات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شخير الشريك قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شخير الشريك قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).