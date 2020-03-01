ليست السيارات.. أكثر منتجات فولكس فاغن مبيعا

2020/03/01 | 04:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لطالما كانت سيارات فولكس فاغن غولف من أكثر الموديلات مبيعا في صناعة السيارات الألمانية، لكن من المدهش أن هذه السيارات ليست المنتج الأكثر مبيعاً للشركة.وذكر موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني أن أكثر المنتجات مبيعا لدى شركة فولكس واغن الألمانية هو النفانق.وتنتج فولكس فاغن النقانق في مصنع سياراتها في مدينة فولفسبورغ في ألمانيا […]

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