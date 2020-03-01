إصابة موظف في شركة جوجل بـ كورونا

2020/03/01 | 04:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت شركة محرك البحث الشهير جوجل أن الاختبارات الطبية أثبتت إصابة أحد موظفيها بمكتبها في مدينة زيورخ السويسرية بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضية.وقال وزير الحكومة آلان بيرسيت إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكّد في سويسرا ارتفع إلى 15 حالة وأكثر من 100 شخص في الحجر الصحي.أفادت مجلة Business Insider في وقت […]

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