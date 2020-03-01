شاهد : كورونا في عزاء والدة جورج وسوف

2020/03/01 | 05:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وضع المطرب السوري، جورج وسوف، قواعد صارمة، للحاضرين عزاء والدته، والذي أقيم في كنيسة مار إلياس – ببلدية كفرون رفقة في سوريا.وشارك الإعلامي اللبناني، نيشان، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، السبت، صورا من العزاء، ظهر خلالها وهو برفقة وسوف، وصورة أخرى للافتة في العزاء كتب عليها: “عذرا..حفاظا على سلامة الجميع […]

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