مفاجآت عند تشريح 11 جثة لمتوفين بـ كورونا

2020/03/01 | 05:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقدم مجموعة من الباحثين والأطباء الصينيين، على تشريح جثمان أحد المتوفين نتيجة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يصيب الجهاز الرئوي للإنسان، وقد توصلوا إلى مفاجآت من هذه الخطوة.فبعد تشريح جثمان نحو 11 متوفى مما تراوحت أعمارهم بين 52 و80 عامًا، اتضح أن الفيروس يصيب ويدمر الرئتين تمامًا، ولا يظهر أي تلف أو […]

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